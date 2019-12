Go Ahead Eagles mist berg kansen en wint niet van Jong PSV

Slaagt Go Ahead Eagles er vanavond (aftrap 20.00 uur) in de zevende overwinning van het seizoen bij te schrijven? Volg de laatste ontwikkelingen rond en tijdens het thuisduel met Jong PSV in ons liveblog.

Met slechts een 1-1 gelijkspel tegen Jong PSV deed Go Ahead Eagles zichzelf vrijdag zwaar tekort. In een open wedstrijd speelde de ploeg van trainer Jack de Gier een berg aan mogelijkheden bijeen, maar verzuimde het vaker dan eens te scoren. Door een zeldzaam foutje van captain Jeroen Veldmate kon Jong PSV de openingsgoal van Elmo Lieftink ongedaan maken.

Trainer Jack de Gier van Go Ahead Eagles zag geen aanleiding iets in zijn basiself te wijzigen ten opzichte van de uitwedstrijd bij De Graafschap van zondag (1-1). Voor spits Antoine Rabillard betekende dat zijn tweede basisplaats op rij. Zijn concurrent voor de positie centraal voorin, Maecky Ngombo, zat vanwege een bilspierblessure niet bij de selectie.

Go Ahead Eagles begon zoals De Gier dat voor ogen had: fel en met het creëren van veel mogelijkheden. Jaroslav Navrátil mocht na twee minuten al voor de eerste keer uithalen richting de Eindhovense sluitpost Mike van de Meulenhof. Na een prima voorzet vanaf de rechterkant van Rabillard had Martijn Berden de bal voor het inkoppen. De andere flankspeler van GAE kreeg de bal echter verkeerd op het hoofd.

Zevende 0-0 bij rust

Daarna zakte het niveau van de thuisploeg even wat weg. Voorin werden te vaak verkeerde keuzes gemaakt, waardoor Jong PSV redelijk eenvoudig op de been bleef. De beloften uit Eindhoven kregen zelf ook een paar mogelijkheden via Richard Ledezma en Maxime Soulas. Ze verstopten zich niet en daardoor was het in de eerste helft een open wedstrijd in de Adelaarshorst. De grootste kans in de eerste 45 minuten was voor Jaroslav Navrátil. Die had de doelman van Jong PSV al zo’n beetje uitgespeeld, maar kreeg de bal voor de doelmond net niet lekker mee. Al met al voetbalde Go Ahead Eagles een stuk of acht aardige kansen bij elkaar. De 0-0 stand bij rust – de zevende(!) in successie voor Go Ahead Eagles – deed deze keer dan ook geen recht aan het spelbeeld.

Een ongewijzigd Go Ahead Eagles begon ook lekker fel aan de tweede helft. Er werd opnieuw alleraardigst gevoetbald en het leverde wederom een reeks mogelijkheden op. Martijn Berden schoot de bal zelfs het doel in, maar die treffer werd door scheidsrechter Van der Laan terecht geannuleerd, omdat er een overtreding van Navrátil op Van de Meulenhof aan vooraf was gegaan.

Zesde doelpunt

Berden werd even later gewisseld voor Adrian Edqvist. Daarmee bracht De Gier verse energie in zijn aanvalslinie. De ruimtes achterin bij Jong PSV werden steeds groter en een Deventer doelpunt kon niet uitblijven. Dat het – voor de zesde keer alweer dit seizoen – middenvelder Elmo Lieftink was die de ban brak, kwam ook niet meer als een surprise. De man in vorm kopte de bal via de binnenkant van de paal binnen na een voorzet van Corboz.

Geheel tegen het spelbeeld in de tweede helft in kwam Jong PSV een paar minuten later langszij. Jeroen Veldmate – toch ijzersterk dit seizoen – maakte een zeldzame fout met een verkeerde bal vlak voor zijn eigen strafschopgebied. Sekou Sidibe was er als de kippen bij om dat slippertje af te straffen: 1-1. Het bleef een open en vermakelijk duel in Deventer. Go Ahead Eagles ging nadrukkelijk op zoek naar de winst, terwijl Jong PSV er af en toe gevaarlijk uit kwam. De Gier wisselde aanvallend door Julius Bliek in te brengen voor Veldmate.

Afrondingspercentages

Het slotoffensief van Go Ahead Eagles leverde uiteindelijk niks meer op. Het zoveelste gelijkspel van het seizoen, de tiende in achttien duels, zorgt dat de Deventer ploeg op de ranglijst helemaal niks opschiet. De ploeg kan zich weliswaar vastklampen aan aardig veldspel, maar de afrondingspercentages zullen echt omhoog moeten in de Adelaarshorst.

Go Ahead Eagles – Jong PSV 1-1 (0-0). 69. Elmo Lieftink 1-0, 72. Sekou Sidibe 1-1. Scheidsrechter: Van der Laan. Gele kaart: Van der Venne (Go Ahead Eagles). Toeschouwers: 7.446.

Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Veldmate (85. Bliek), Beukema, Brito; Lieftink, Corboz, Van der Venne; Berden (66. Edqvist), Rabillard, Navrátil.

GA Eagles kent geen verrassingen in de basisopstelling. Antoine Rabillard krijgt in de spits wederom de voorkeur. Maecky Ngombo ontbreekt met een bilspierblessure.

• GA Eagles verloor op vrijdag 30 augustus voor het laatst. FC Eindhoven won toen met 2-1 in eigen huis. Sindsdien is de ploeg al veertien duels op rij ongeslagen.

• GA Eagles behaalde de minste zeges dit seizoen van alle clubs in de top tien in de Keuken Kampioen Divisie.

• Jong PSV krijgt al zeventien wedstrijden op rij een tegendoelpunt te verwerken in de eerste divisie.

• Arbiter Jannick van der Laan fluit voor het eerst in de Adelaarshorst.

• Voor de wedstrijd tegen Jong PSV wordt er en minuut stilte gehouden voor de overleden GA Eagles-coryfeeën Karin Koers en Willy Wientjes.