Go Ahead Eagles moet Andrade missen tegen Telstar

Go Ahead Eagles kan maandagavond in het thuisduel met Telstar (aftrap 20.00 uur) niet beschikken over Bruno Andrade. De linksbuiten werd afgelopen vrijdag tegen FC Dordrecht na één helft gewisseld vanwege knieklachten en is niet fit genoeg om te spelen tegen de ploeg uit Velsen-Zuid.

,,Bruno heeft zijn knie wat verdraaid en voelt zich niet goed genoeg", verklaart trainer John Stegeman. De exacte aard van zijn blessure is nog niet duidelijk. ,,Maar er zit gelukkig geen vocht in het gewricht, dat scheelt.” Vince Gino Dekker vulde het vrijdagavond aardig in als vervanger van Andrade, maar Stegeman wil niet prijsgeven wie in de Adelaarshorst zal starten als linksbuiten. ,,Vince Gino is een optie, maar ik heb er meer", zo gaf Stegeman aan.

Luxepositie

Ook over de invulling van het middenveld liet de trainer weinig los. ,,Ik verkeer in de luxepositie dat ik vier middenvelders tot mijn beschikking heb die aan elkaar gewaagd zijn. Jeff Stans is al een keertje buiten de boot gevallen en vrijdag gold dat voor Richard van der Venne. Het zou zomaar kunnen dat nu weer iemand anders aan de beurt is. Ik bekijk per wedstrijd welk middenveld ik het meest geschikt acht en wie er eventueel rust kan gebruiken. We werken in korte tijd veel wedstrijden af, dus dan is het niet verkeerd dat je her en der wat kunt rouleren.”

Terugkeer

Vaststaat dat Julian Lelieveld tegen Telstar terugkeert in de basisformatie van Go Ahead. De rechtsback was tegen FC Dordrecht geschorst vanwege zijn vijfde gele kaart en neemt maandagavond weer de plek in van Joey Groenbast. En vanwege de blessure van Andrade, maakt aanvaller Samuel Wakana voor de tweede keer deel uit van de wedstrijdselectie.

Efficiënt