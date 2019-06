Go Ahead Eagles nadert record met bomvolle Adelaarshorst

Lente­schoon­maak voorbij, nu kan Bosvelt inrichten bij GA Eagles

9:12 De grote schoonmaak bij Go Ahead Eagles nadert zijn einde. De oude en vorig jaar deels gerenoveerde, maar incapabele boedel is opgeruimd. Nu is het zaak voor technisch manager Paul Bosvelt om in korte tijd een nieuwe trainer te strikken, maar bovenal de selectie op te tuigen nu zestien spelers buiten de poort van de Adelaarshorst zijn gezet.