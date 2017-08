Go Ahead Eagles-NEC is garantie voor veel goals

Als de lijn van de laatste paar edities wordt doorgetrokken, belooft Go Ahead Eagles – NEC vrijdagavond een doelpuntrijk duel te worden. De laatste zes keer dat beide ploegen elkaar ontmoetten in de Adelaarshorst, werd er liefst 28 keer gescoord.

Meest memorabel is de 4-3 zege van Go Ahead in het eredivisieseizoen 2013/14. De Deventer ploeg stond na een halfuur al met 3-0 voor, maar zag de bezoekers uit Nijmegen na rust toch nog langszij komen. Door een eigen doelpunt van Alireza Jahanbakhsh, in de voorlaatste minuut, zegevierde Go Ahead alsnog.

De Deventer ploeg stond vorige week aan de verkeerde kant van deze score. Go Ahead kwam driemaal op voorsprong in Maastricht, maar moest in de slotminuten alsnog het hoofd buigen voor MVV: 4-3. NEC kende een aanzienlijk betere seizoensstart, met een 3-1 thuiszege op Almere City FC.

Net als dit seizoen in de Jupiler League, troffen de Deventenaren NEC vorig jaar ook in de tweede speelronde. Het eredivisieduel op 14 augustus 2016 eindigde in 2-2; de inmiddels vertrokken Henrik Ojamaa maakte die zondagmiddag zijn enige treffer in Deventer dienst.

De balans tussen beide ploegen in de Adelaarshorst slaat ruim in het voordeel uit van Go Ahead, dat 12 van de 25 thuiswedstrijden tegen NEC won. Negen keer werd het een gelijkspel en vier keer ging de zege naar de Nijmegenaren.