Go Ahead Eagles O21 na volgende zege één punt verwijderd van promotie

Hoewel het volgens Boufarra eenrichtingsverkeer was, duurde het zaterdagmiddag toch een uur voordat Go Ahead Eagles via Arantis Roep door de Rotterdamse muur heen brak. Dankzij clubtopscorer Olaf Kok en Sam Crowther liep ‘Kowet’ eenvoudig uit naar 0-3. De score had nog hoger kunnen zijn, maar Kok miste de buitenkans vanaf de strafschopstip. ,,Ze lieten het initiatief aan ons. Dan is het zaak om geduldig te blijven, niets weg te geven en geen rare capriolen uit te halen. Dat hebben we goed gedaan. We zijn blij dat het nu bijna zover is, in een door corona toch gek seizoen.”