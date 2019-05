Go Ahead Eagles onderuit in generale tegen FC Den Bosch

LIVEBLOGGo Ahead Eagles heeft in de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie een plaats in de top drie verspeeld en is als vijfde geëindigd. De Deventer ploeg verloor vrijdagavond met 2-0 van FC Den Bosch, dat zodoende net als Jong PSV over Go Ahead heen wipte.

Mede door de zeperd van Almere City FC bij Jong Ajax, is FC Den Bosch over zestien dagen opnieuw de tegenstander van Go Ahead, in de halve finale van de play-offs. Go Ahead speelt op zondag 19 mei eerst thuis in de Adelaarshorst en op 22 mei de return in Den Bosch.

Evenwicht

Go Ahead had vrijdag zonder groots te spelen aardig controle in de eerste helft. Het duel was in evenwicht met wat kleine kansjes over en weer. De grootste voor de bezoekers was een kopbal van Jeroen Veldmate uit een corner. De captain knikte de bal na ruim een half uur tegen de paal.

De thuisploeg stichtte een aantal keer gevaar met afstandsschoten; doelman Hobie Verhulst redde bekwaam na vijfminuten bij een fraaie knal van oud-Eagle Stefano Beltrame. Twee minuten voor de rust sloegen de Bosschenaren toe en had Verhulst het nakijken. Na een dieptepass vanuit de achterhoede schoot Amine Khammas knap raak uit een lastige hoek: 1-0.

Strafschop

In de vermakelijke tweede helft, met kansen over en weer, verzuimde Thomas Verheydt Go Ahead langszij te brengen. De Deventenaren kregen in de 52ste minuut een strafschop toegekend na een overtreding van Danny Holla op Julian Lelieveld. Maar Verheydt slaagde er niet in de sterke doelman Wouter van der Steen te passeren vanaf elf meter.

Den Bosch was ook nog een paar keer dicht bij een doelpunt, zo haalde Istvan Bakx een kopbal van de doellijn, maar Go Ahead bleef loeren op de gelijkmaker. Jaroslav Navrátil schoot de bal na ruim een uur spelen tegen de paal na een bekeken steekpass van Richard van der Venne. En Pieter Langedijk probeerde het nog tevergeefs met een lob, terwijl Beltrame in de slotfase ook nog de 2-0 op de schoen had.

Verse krachten

Stegeman bracht nog twee verse krachten in de slotfase: stormram Julius Bliek en debutant Zakaria Eddahchouri. Bliek kreeg nog een dot van een kans vlak voor tijd, maar het was Vincent Vermeij die aan de andere kant toesloeg met de 2-0 in de 95ste minuut.

FC Den Bosch – Go Ahead Eagles 2-0 (1-0). 43. Amine Khammas 1-0, 90+5. Vincent Vermeij 2-0. Bijzonderheid: 53. Wouter van der Steen keert strafschop van Thomas Verheydt.

Scheidsrechter: Mulder.

Toeschouwers: 4302.

Gele kaart: Kersten, Khammas (FC Den Bosch); Verheydt (Go Ahead Eagles).

Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz (86. Bliek), Veldmate, Baas; Stans, Bakx, Van der Venne (87. Eddahchouri); Navrátil, Verheydt (63. Langedijk), Van Moorsel.

Wat feiten op een rij:

• Go Ahead Eagles won dit seizoen al negentien competitieduels en kan voor het eerst in de clubgeschiedenis twintig competitiewedstrijden in een seizoen winnen (ook 19 in 1968/69 in de Eredivisie).

• GA Eagles scoorde al 63 keer in de Keuken Kampioen Divisie, de laatste keer dat er binnen een seizoen vaker werd gescoord was in 2011/12 (toen 65).

• Als Go Ahead erin slaagt om in de top-drie te eindigen, is dat voor het eerst sinds het seizoen 1967/68 (toen derde in de Eredivisie).

• De laatste top-vier plaats voor de Eagles was in 1968/69 (vierde in de Eredivisie).

• Go Ahead Eagles won in augustus 2015 voor het laatst van FC Den Bosch (2-4 op De Vliert) en wacht sindsdien al vier duels op een zege op de Brabanders (G2, V2).

• Istvan Bakx scoorde vier keer in tien ontmoetingen met zijn voormalig werkgever FC Den Bosch – tegen geen ploeg scoorde hij vaker in de Eerste Divisie.