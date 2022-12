Go Ahead Eagles op het gemak langs Den Bosch in oefenduel

Fluwelen trap Rommens onvoldoen­de voor winst GA Eagles: ‘We moeten onder druk wél blijven voetballen’

Fenomenale trap, waarmee hij de bal met akelige precisie in de kruising stuurt. Streep over de grond, die Vitesse-keeper Daan Reiziger ook véél te machtig is. Philippe Rommens is zondag hard op weg matchwinner bij Go Ahead Eagles te worden. Maar in plaats van een zonnig Belgisch humeur straalt na afloop van het duel in De Adelaarshorst moedeloosheid en diepe teleurstelling van het gezicht van de middenvelder. Logisch, de Arnhemmers slepen er nog een remise (2-2) uit.

