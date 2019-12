Go Ahead Eagles op ‘zondagavond’ in actie in Kerkrade

Dat maakte de KNVB bekend. Voor het duel in speelronde 32 van de Keuken Kampioen Divisie, die in eerste instantie gepland was voor vrijdag 27 maart, was door de voetbalbond nog geen definitieve datum vastgelegd. Dat had te maken met de belangen van uitzendgerechtigde FOX Sports en de eventuele play-offs van het Nederlands elftal. Oranje plaatste zich rechtstreeks voor het EK, maar speelt diezelfde zondagavond wel een oefeninterland tegen Spanje.