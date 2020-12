Go Ahead Eagles overlegt hondsberoerde cijfers in Kerkrade

Go Ahead Eagles wil het coronajaar 2020 graag met een positieve noot besluiten. Maar met de uitbeurt tegen Roda JC als slotstuk wordt dat nog een hele kluif in Kerkrade.

De tripjes naar Zuid-Luimburg zijn maar zelden goed voor een lach bij de Deventer ploeg. Slechts vier keer wist de Deventer ploeg met een overwinning in de bus te stappen na het duel bij Roda JC. Van de laatste tien ontmoetingen verloor GA Eagles er liefst acht.

Go Ahead en Roda JC treffen elkaar vanavond in het Parkstad Limburg Stadion overigens pas voor de achtste keer in de afgelopen dertig jaar. Roda JC stapte zes keer als winnaar van het veld, Go Ahead won alleen in november 2013 met 1-4 na treffers van Antonia (2), Falkenburg en Houtkoop.

Vorig seizoen speelde GA Eagles in eigen huis met 1-1 gelijk. De uitbeurt in Kerkrade werd vanwege corona geannuleerd.

Opvallend is wel dat veruit de meeste duels tussen beide clubs op het hoogste niveau werden uitgevochten. Alleen in het seizoen 2018/2019 (toen GA Eagles met 3-1 verloor) en 1962/63 troffen GA Eagles en Roda JC elkaar op het tweede platform. In 1963 wonnen de Deventenaren wel in Limburg.

Spelers met verleden bij beide clubs

In de afgelopen zes decennia hebben Go Ahead Eagles en Roda JC maar weinig spelers uitgewisseld met elkaar. In totaal elf voetballers droegen het shirt van beide clubs. Onder hen erkende namen als Oranje-doelman Jan Jongbloed en Michel Boerebach.

Deze spelers kwamen uit voor beide clubs: Anton Scheutjens, Bert Verhagen, Diego Jongen, Erik Falkenburg, Gerrie de Goede, Jan Jongbloed, Jeroen Boere, Jo Körver, Maecky Ngombo, Michel Boerebach, Roger Raeven.