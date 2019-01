Go Ahead Eagles overlegt uiterst kille cijfers in Kerkrade

De uitstapjes van Go Ahead Eagles naar Kerkrade zijn maar zelden goed voor een lach. Slechts vier keer wist de Deventer ploeg met een overwinning in de bus te stappen na het duel bij Roda JC.

Go Ahead en Roda JC treffen elkaar zondag in het Parkstad Limburg Stadion overigens pas voor de zevende keer in de afgelopen 25 jaar. Roda JC stapte vijf keer als winnaar van het veld, Go Ahead won alleen in november 2013 met 1-4 na treffers van Antonia (2), Falkenburg en Houtkoop.

Verder is vooral schraalhans meester in de Deventer voetbalkeuken, al was Go Ahead in eigen huis tegen Roda JC wel tien keer de baas (in 22 ontmoetingen). Afgelopen oktober won Go Ahead de heenwedstrijd na een vruchtbare slotfase en treffers van Van Moorsel (2) en Verheydt met 3-0.