Go Ahead Eagles pakt punt bij Heracles op dag van primeurs

Het eerste competitiedoelpunt van spits Isac Lidberg. De eerste basisplaats in de eredivisie voor doelman Andries Noppert in het shirt van Go Ahead Eagles. Rechtsbacks Cuco Martina die zijn basisdebuut in de beker een vervolg geeft met een plaats aan de aftrap tegen Heracles. En dan is er nog derde doelman Nando Verdoni, die als 17-jarige voor het eerst met de hoofdmacht op pad mag. Go Ahead Eagles beleeft heel wat primeurs in Almelo.