Go Ahead Eagles poetst ook tegen FC Emmen 2-0 achterstand weg

Go Ahead Eagles blijft ongeslagen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Net als vorige week tegen Almere City FC kwam de Deventer ploeg tegen FC Emmen met 2-0 achter te staan, maar net als in Almere werd het ook vandaag in Terwolde 2-2.

Maarten Pouwels toonde zich een uitstekende stormram. De aanvaller, die dit seizoen is overgekomen van derdeklasser Dalfsen, kwam na ruim een uur binnen de lijnen en maakte tien minuten voor tijd de 2-1. Een echt spitsengoaltje, de bal van dichtbij inglijdend na een strakke voorzet van Istvan Bakx. Daar bleef het niet bij, want in de slotminuut bediende hij Julius Bliek voor de 2-2.

Go Ahead speelde een betere eerste helft dan vorige week in Almere, vond ook trainer John Stegeman. ,,Dat was slecht. Nu was het veldspel heel behoorlijk vond ik. Alleen in de omschakeling had er meer ingezeten voor ons. De eindpass was steeds te slordig.” Debutant Thomas Verheydt, die een uurtje meespeelde, werd daardoor telkens net niet op maat bediend.

Pardoes

Hoewel Go Ahead een overwicht had, kwam Emmen direct na rust pardoes op voorsprong. Glenn Bijl passeerde doelman Hobie Verhulst, die voor het eerst negentig minuten onder de lat stond bij Go Ahead, met een strakke schuiver in de verre hoek: 0-1. En een kwartier voor tijd verdubbelde Wouter Marinus de voorsprong voor Emmen, na een slippertje van Verhulst. Julian Lelieveld probeerde de bal nog voor de doellijn weg te werken, maar slaagde daar net niet in: 0-2.

Dat was tegen de verhouding in, maar het veerkrachtige Go Ahead herstelde de balans dus knap met twee treffers in de laatste tien minuten.

Go Ahead Eagles – FC Emmen 2-2 (0-0). 48. Glenn Bijl 0-1, 75. Wouter Marinus 0-2, 81. Maarten Pouwels 1-2, 90. Julius Bliek 2-2.