Go Ahead Eagles reist best graag af naar de havens van IJmuiden

Grieperige Joey Suk vreest corona na 'mas­sa-uit­braak' bij Kroatische club: ‘13 is extreem veel’

26 oktober De Deventer voetballer Joey Suk scoorde zijn allereerste doelpunt als prof namens Go Ahead Eagles in de KNVB-beker en liep altijd een paar passen harder in zijn zoektocht naar bekereuforie. Vanavond staan met GA Eagles en NAC zijn beide voormalig werkgevers tegenover elkaar in de Adelaarshorst.