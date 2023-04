Go Ahead Eagles schiet zichzelf in de voet met onnodige nederlaag bij Excelsior

Kansen zijn er voldoende, maar toch slikt Go Ahead Eagles vrijdagavond een pijnlijke nederlaag bij Excelsior. Het schiet zichzelf in de voet, door zelf de kansen niet te maken en de goals weg te geven: 2-1.

De grote vraag waar zo ongeveer heel Deventer al dagen het antwoord op probeert te vinden: speelt Jamal Amofa of is hij toch niet fit genoeg? Dat komt voort uit de blessure die hij oploopt bij Vitesse en als vrijdag het wedstrijdformulier daar is, blijkt dat Excelsior-uit aan zijn neus voorbij gaat. Dat maakt dat Go Ahead Eagles slechts vier verdedigers meeneemt naar Rotterdam.

Voorzichtig zijn

Talent Pim Saathof zou nog door kunnen voor verdediger, maar dat geniet niet de voorkeur. De andere verdedigers waar René Hake over kan beschikken, staan allemaal in de basis: Mats Deijl, Jay Idzes, José Fontan en aanvoerder Bas Kuipers. Er moet dus niets gebeuren, je houdt de adem al in als deze mannen uit de bus stappen. Stel je voor dat er eentje door de enkel gaat.

Die zorgen, als je ze al zorgen mag noemen, blijken in eerste instantie voor niets. Go Ahead Eagles speelt een heel aardige eerste helft, waarin het meerdere kansen laat liggen om toe te slaan. Na een minuut of tien is Bobby Adekanye de eerste die kan scoren, maar hij schiet over. Diezelfde Adekanye is net voor de rust betrokken bij een opstootje, waarvoor hij zijn achtste gele kaart van het seizoen - ja, echt waar - krijgt.

Prominente rol

Een prominente rol is ook weggelegd voor rechtsback Deijl. Eerst komt hij gevaarlijk door, maar legt hij terug op niemand en kort daarna maakt hij kennis met Stijn van Gassel. Van dichtbij haalt Deijl uit, maar de Excelsior-keeper redt, zoals wel vaker, prima.

Excelsior is aan de andere kant vooral gevaarlijk uit een vrije trap, die door Julian Baas op de lat wordt geschoten, maar de beste kansen blijven voor Go Ahead Eagles. Vraag dat anders maar aan Finn Stokkers, die ook nog tweemaal in scoringspositie komt. Eerst knalt hij de bal zelf keihard over, daarna zit er een Rotterdams been tussen.

Knoeiende keeper

Daarmee schiet Go Ahead Eagles zichzelf in de voet, het had allang op voorsprong moeten staan. Daar doet de ploeg kort na rust nog een schepje bovenop, als keeper Jeffrey de Lange ontzettend knoeit in de opbouw. Het gevolg? Excelsior duikt met meerdere mensen op voor zijn neus, Couhaib Driouech is uiteindelijk de man die de thuisploeg op voorsprong zet.

Dan volgen de goals elkaar ineens in rap tempo op. Willum Willumsson maakt binnen enkele minuten gelijk, maar dat Deventer feestje is ook zo weer ten einde als Julian Baas de thuisploeg wederom op eenvoudige wijze aan de leiding brengt.

Dat blijkt voor Go Ahead Eagles een fatale, het verliest met 2-1 en spoelt drie punten door het afvoerputje. Daarmee bewijst het zichzelf een bijzonder slechte dienst.

Excelsior - Go Ahead Eagles. 2-1 (0-0) 54. Couhaib Driouech 1-0, 61. Willum Willumsson 1-1, 65. Julian Baas 2-1.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Idzes, Fontán (80. Linthorst), Kuipers; Llansana (62. Fernandes), Rommens, Adekanye (80. Markelo), Willumsson; Lidberg (62. Sow), Stokkers.

