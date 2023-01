Go Ahead Eagles schuift op naar de Europese top-vier

Napoli, Newcastle United, Arsenal. Er zijn beroerdere clubs om in een adem mee genoemd te worden. Toch volgt GA Eagles het spoor van die Europese toppers. Want na dat trio is de Deventer eredivisionist de vierde ploeg in de lijst met reeksen zonder nederlaag.

De ploeg van trainer René Hake, die zaterdag in Sittard op Fortuna stuit (aftrap 20.00 uur), is negen eredivisieduels op ongeslagen, de langste reeks voor de club sinds 1976. Alleen Napoli, van welke club de indrukweekende reeks van 19 deze week stopte tegen Internazionale, Newcastle United (13) en Arsenal (11) doen het beter.

Drie uitduels op rij niet verloren

Niet verliezen in Limburg betekent aanhaken bij de clubreeksen van maart-mei 1970 (11) en november 1971-februari 1972 (10). Wat dat betreft, zette GA Eagles een serie neer die vertrouwen moet geven. De laatste drie uitduels voor de WK-break werden niet verloren: Ajax (1-1), NEC (3-3) en FC twente (1-1).

Winnen in Limburg wordt echter een ander verhaal. De drie zeges van dit seizoen werden immers alleen behaald tegen gepromoveerde ploegen. FC Volendam (2-3), FC Emmen (2-0) en Excelsior (3-1). Bovendien won GA Eagles sinds 2013 maar 1 van de 10 eerste competitieduels in het nieuwe kalenderjaar: 2-3 tegen Jong PSV in de eerste divisie in 2021.

Volledig scherm Finn Stokkers speelde van 2017 tot 2019 voor Fortuna Sittard. © Pro Shots / Erik Pasman

Voor Finn Stokkers (5 goals in 18 duels, 2017-2019) en Tesfaldet Tekie (2 goals in 80 duels, 2019-2022) is de wedstrijd een weerzien met Fortuna, waar Burak Yilmaz clubtopscorer is met vier goals. De Turk staat op 248 competitiegoals als prof, bij elkaar geschoten in Turkije, China, Frankrijk en Nederland, en nadert de 500 competitieduels (497).

Oliver Edvardsen is dit seizoen topscorer van GA Eagles (5 goals), waar die rol vorig jaar voor Iñigo Córdoba (9) was. Maar de Spanjaard speelt nu in het groengeel van Fortuna Sittard.