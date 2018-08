Go Ahead Eagles slaagt voor laatste test met ruime zege op Sparta

Go Ahead Eagles kan met een goed gevoel beginnen aan de competitie. In de laatste test van de voorbereiding was de Deventer ploeg met 3-0 te sterk voor Sparta Rotterdam, dat door velen wordt beschouwd als een voorname titelkandidaat in de Keuken Kampioen Divisie.

Door de ruime zege op Sparta heeft Go Ahead de voorbereiding op het seizoen ongeslagen afgesloten. Na ruime zeges tegen amateurs, volgden remises tegen de serieuze opponenten Excelsior (0-0), Almere City FC (2-2) en FC Emmen (2-2).

Vrijdagavond was het Jaroslav Navrátil die Go Ahead in de tweede helft op de juiste weg hielp, met twee treffers. Na een voorzet van Richard van der Venne maakte de rechtsbuiten na ruim een uur de openingstreffer (1-0), gevolgd door de 2-0 twee minuten later. Na een dieptepass van Istvan Bakx rondde Navrátil opnieuw koel af.

En plots ging het hard. Want ook invaller Maarten Pouwels pikte weer zijn goaltje mee. Koud in het veld, schoot hij de bal achter Sparta-doelman Tim Coremans, op aangeven van Van der Venne: 3-0. De overwinning had zelfs nog ruimer uit kunnen pakken voor Go Ahead.

Twee gezichten

Toch was het weer een wedstrijd met twee gezichten, want voor rust viel er nog weinig te genieten bij de vuurdoop in de Adelaarshorst dit seizoen. Na een indrukwekkende minuut stilte voor oud-voorzitter Gé Voortman, die onlangs op 75-jarige leeftijd overleed, volgde een gezapige eerste helft. Go Ahead kwam er een paar keer aardig uit via de rechterkant, maar het samenspel oogde nog wat onwennig bij vlagen.

Bewijsdrang

Spits Thomas Verheydt heeft nog tijd nodig om zijn draai te vinden, maar hij doet wel wat hij beloofd had bij zijn komst in Deventer: er flink in kletsen. Al had zijn bewijsdrang vlak na rust vervelende gevolgen voor Roy Kortsmit. Een pass van Van der Venne was niet helemaal op maat, waarna Verheydt in een uiterste poging om bij de bal te komen in botsing kwam met de doelman van Sparta, die zich moest laten vervangen.

Daarmee ontvlamde het duel echter wel. Go Ahead trok de wedstrijd vervolgens overtuigend naar zich toe, met een klinkende zege tot gevolg: 3-0.

Go Ahead Eagles – Sparta Rotterdam 3-0 (0-0). 65. Jaroslav Navrátil 1-0, 67. Navrátil, 72. Maarten Pouwels 3-0.

Scheidsrechter: Oostrom.