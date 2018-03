Go Ahead Eagles sluit derde periode af met remise bij Jong AZ

Go Ahead Eagles heeft op bezoek bij Jong AZ gelijkgespeeld. In de laatste wedstrijd van de derde periode kwamen beide ploegen in een saaie ontmoeting niet tot scoren: 0-0.

In Wijdewormer viel heel lang nagenoeg niets te beleven. Tijjani Reijners loste in de beginfase nog wel een gevaarlijk schot die door Go Ahead-doelman Sonny Stevens uit de korte hoek werd geslagen, maar in het restant van de eerste helft speelden beide ploegen niets klaar. AZ was veel aan de bal, maar creëerde daarmee geen kansen. De bezoekers uit Deventer noteerden zelfs geen enkele doelpoging.

Over vangnet

Joey Suk deed dat namens Go Ahead Eagles als eerst, vijf minuten na rust. Zijn schot van afstand ging echter over het vangnet. Jong AZ leek vervolgens op weg naar de openingstreffer toen Iliass Bel Hassani en Ricardo van Rhijn met een vlotte combinatie Jamie Jacobs in stelling brachten. Zijn inzet van dichtbij werd knap van de lijn gehaald door Rick Ketting.

Vlammend schot

Het eerste echte gevaar van de Deventernaren kwam even later van de voet van Stefano Beltrame. Een vlammend schot van de Italiaanse middenvelder werd door Nick Olij uit het doel gehouden. Givan Werkhoven was met een schuiver uit een moeilijke hoek de volgende die de keeper van AZ op zijn weg vond.

In de slotfase ontsnapte Go Ahead Eagles aan een nederlaag. Dat was vooral aan doelman Stevens te danken, die zich niet liet verrassen door een verraderlijk schot van Owen Wijndal en ook de inglijdende invaller Anton Fase met een knappe redding van het scoren afhield.

Punt binnen

Daardoor hield Go Ahead na de winst op het tweede elftal van Ajax een punt over aan het uitduel met de Alkmaarse beloftenploeg. Doordat Helmond Sport won van FC Den Bosch, zakt trainer Jan van Staa met zijn team naar de achttiende plek. Dordrecht ging met de periodetitel aan de haal.

Jong AZ 0-0 Go Ahead Eagles.

Scheidsrechter: Teuben. Gele kaart: Stans (Go Ahead Eagles)