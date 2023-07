Go Ahead Eagles speelt amper kansen bij elkaar en verliest van Dortmund onder 23

Go Ahead Eagles heeft zaterdag op het veld van AZC in Zutphen met 0-2 verloren van Borussia Dortmund onder 23. De kansen aan Deventer zijde waren spaarzaam, terwijl de Duitse tegenstanders effectief bleek.

Het is niet de middag die Go Ahead Eagles voor ogen heeft. In eerste instantie is het de bedoeling om in Zutphen vier kwarten van dertig minuten te spelen, maar dat wordt compleet anders. Door de personele bezetting bij de reserves van Borussia Dortmund gaat de speeltijd terug naar 75 minuten, verdeeld over een normale helft en aansluitend nog een halfuur.

Dat maakt dat een deel van de spelersgroep van GA Eagles zaterdagochtend traint, de overige namen treden aan tegen Dortmund.

Kansen spaarzaam

In de eerste helft van die ontmoeting is er maar weinig te zien. In de eerste fase van de wedstrijd is vrijwel al het balbezit voor Go Ahead Eagles, dat het op de helft van de tegenstander moeilijk voor elkaar krijgt om tot kansen te komen. Thibo Baeten komt nog wel een keer in de buurt van een treffer, terwijl aan de andere kant keeper Jeffrey de Lange amper tot niet wordt getest.

Na rust wordt er wel gescoord. De openingstreffer is na een kwartier voor Julian Hettwer, invaller aan de kant van Borussia Dortmund. Hij is in de rebound trefzeker en blijkt een gouden wissel. Een paar minuten na zijn eerste goal is hij ook goed voor zijn tweede, effectiever kan het niet.

Go Ahead Eagles speelt op haar beurt vrijwel geen kansen bij elkaar, werkt aanvallend gezien een povere wedstrijd af en komt niet meer in de buurt van een aansluitingstreffer. Het resultaat? Een 0-2 nederlaag.

Go Ahead Eagles - Borussia Dortmund O23 0-2 (0-0). 61. Julian Hettwer 0-1, 65. Hettwer 0-2 Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Nauber (61. Amofa), Kramer, Kuipers; Rommens, Llansana (46. Ghaffour), Adekanye (61. Weijenberg), Breum; Willumsson (72. Smits), Baeten.