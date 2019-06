Go Ahead Eagles start voorbereiding met 22 spelers, onder wie 9 nieuwelingen

‘Achterafweggetjes’

De kersverse hoofdtrainer Jack de Gier werd van alle kanten welkom geheten in het zonovergoten Terwolde. ‘Welcome back, Jack’, zo klonk het meer dan eens. De opvolger van de naar PEC Zwolle vertrokken John Stegeman kwam als speler ook een jaar uit in het roodgeel, in het seizoen ’94/’95. ,,Exact 25 jaar geleden. Toen ik hierheen reed, over al die ‘achterafweggetjes’, kwam die oude tijd wel weer even naar boven. Mooi om hier nu weer te staan", zei De Gier.