Go Ahead Eagles strikt Dekker als nieuwe linksbuiten

Go Ahead Eagles heeft Vince Gino Dekker vastgelegd als nieuwe aanvaller. De 21-jarige Ermeloër komt over van AZ waar hij deze winter zijn contract voortijdig liet ontbinden. Dekker tekent in Deventer contract voor half seizoen met optie voor een extra jaar.

Dekker moet de veelbesproken hiaat op de linkerflank bij de Deventer club invullen. ,,We misten de creativiteit op de linkerflank’’, aldus technisch manager Paul Bosvelt. ,,We misten iemand met een actie en diepgang. Dat hebben we nu ondervangen. Hij is een technisch vaardige buitenspeler met een goede voorzet. Bovendien beschikt hij over een individuele actie waarmee hij voor dreiging voor het doel kan zorgen. Hij heeft niet voor niets de hele jeugdopleiding van Ajax doorlopen en we hopen dat hij als jonge, talentvolle speler extra creativiteit toevoegt aan onze selectie. Go Ahead Eagles biedt hem in ieder geval een mooie kans om zich te manifesteren.’’

Vers bloed

De beoogde linksbuitens in de huidige selectie van Go Ahead voldeden niet in de ogen van trainer John Stegeman. Hoewel Orhan Dzepar en Paco van Moorsel de balans weliswaar bewaakten, ontbrak bij het duo het aanvallende gif van een flankspeler. Bruno Andrade en Pieter Langedijk aasden tijdens het trainingskamp op de vacature, maar Go Ahead besloot toch met een externe kwaliteitsinjectie voor vers bloed te kiezen. Na het eerste gesprek in december leek het niet door te gaan, stelde Bosvelt die afgelopen weekeinde nog beweerde dat er geen financiele mogelijkheden waren voor externe versterkingen in Deventer. Deze week kwam de overgang van Dekker echter alsnog in een stroomversnelling.

Ajax

Vince Gino Dekker is een voormalig jeugdinternational van Oranje die in 26 interlands twee keer scoorde. De vleugelaanvaller zette zijn eerste stapjes op het veld bij DVS’33 in Ermelo, maar genoot nagenoeg zijn hele jeugdopleiding bij Ajax. In 2016 debuteerde Dekker voor de beloften van de Amsterdamse club, waarna een slepende knieblessure hem bijna een jaar aan de kant hield. In totaal speelde hij tot dusver 33 wedstrijden in de eerste divisie voor zowel Ajax als AZ. In Alkmaar was er een ‘verschil van inzicht’, waarna beide partijen eind december besloten het nog tot 2020 doorlopende contract bij AZ te ontbinden.

Klassiek

,,Ik ben een klassieke linksbuiten”, zo omschrijft Dekker zichzelf. ,,Ik zoek graag mijn mannetje op en vind het ook fijn om in de diepte te worden gestuurd. Mijn handelsmerk is de voorzet met links en ik denk dat spits Verheydt veel plezier aan me gaat beleven. Daarnaast heb ik ook een aardige trap met rechts. Dat zijn de kwaliteiten die de fans van me kunnen verwachten.”