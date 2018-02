Go Ahead Eagles strikt John Stegeman als nieuwe trainer

Afgelopen weekend werd al wel duidelijk dat Stegeman de absolute topkandidaat was om Jan van Staa op te volgen als trainer in Deventer. Technisch directeur Hans de Vroome erkende dat hij vorige week met Stegeman om tafel had gezeten. En de huidige trainer van Heracles maakte er zaterdag na het duel met PEC Zwolle (2-1) geen geheim van dat hij het een uitdaging zou vinden om trainer van Go Ahead te worden.

,,Ik heb echt en gevoel bij deze club”, zei hij. ,,Ik zat er als klein jochie op de tribune en heb er zelf gevoetbald.” Hij gaf aan niet over één nacht ijs te willen gaan, maar de kogel is alsnog snel door de kerk gegaan.

Technisch beleid

In Deventer wacht Stegeman een loodzware opgave. Go Ahead staat momenteel op een troosteloze zeventiende plaats in de Jupiler League. Aan hem de taak om de volksclub volgend seizoen weer omhoog te stuwen. Stegeman zal zich dan ook nadrukkelijk met het technisch beleid gaan bemoeien. Op dat vlak alleen al ligt er een enorme uitdaging voor de oud-speler van Go Ahead.

Loopbaan als speler

De Epenaar, die in Epe een bekende is van GA Eagles-voorzitter Edwin Lugt en Ajax-directeur Marc Overmars, voetbalde eind jaren negentig drie seizoenen in het roodgele shirt. In de eerste divisie scoorde de aanvaller negentien keer voor de Deventer club, in 86 wedstrijden. Verder kwam Stegeman, die begon met voetbalen bij SV Epe, uit voor AGOVV, Vitesse, Helmond Sport en Cambuur.

Trainerscarrière

Stegeman kwam als assistent-trainer in 2008 binnen bij Heracles, waar hij in 2014 Jan de Jonge opvolgde als hoofdtrainer. Half februari maakte hij bekend dat hij na vier jaar vertrekt als trainer van Heracles. De stap naar GA Eagles is sportief gezien een flinke stap terug, al ziet hij het zelf dus als een grote uitdaging.

