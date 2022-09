Go Ahead Eagles-trainer Hake: ‘We moeten mannelijkheid tonen, meedogenloos zijn’

Rashaan Fernandes trekt boetekleed aan na rode kaart: ‘Ik heb iedereen teleurge­steld’

Timide houding, schuldbewuste oogopslag. Rashaan Fernandes weet zaterdagavond een uur na afloop van Go Ahead Eagles-Sparta (0-1) dondersgoed dat de rode kaart die hij incasseert oliedom is. Én - nog veel belangrijker - dat het de nekslag voor de thuisclub is. ,,Ik had me moeten beheersen.”

