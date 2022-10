Go Ahead Eagles-trainer René Hake: ‘Eerder wisselen? Achteraf is het makkelijk praten’

Boosheid, teleurstelling, pijnlijke stilte. Nee, de kleedkamer van Go Ahead Eagles was zondag na de uitwedstrijd tegen NEC (3-3) geen bron van grote vreugde. Logisch, de ploeg van trainer René Hake had zojuist een ‘zekere’ zege - en daarmee drie belangrijke punten - weggegeven.

Dus zuchtte Hake na afloop maar eens diep. ,,Ja, we hebben de overwinning hier weggegeven. Toen NEC begon te drukken, hadden we vaak maar heel kort balbezit, konden de bal niet meer vasthouden. Daar hadden we in de slotfase meer mee moeten doen.”

Of de trainer zelf ook meer had moeten doen, zoals eerder wisselen? ,,Natuurlijk speel je al eerder in de wedstrijd met die gedachte, maak je keuzes, heb je je overwegingen.” Zo leken de jarige Willum Willumson (24) en Oliver Edvardsen er in de laatste 20,25 minuten doorheen te zitten. ,,Maar ze konden hun verdedigende en aanvallende taken nog steeds prima doen. Achteraf is het makkelijk praten. En als je de zege weggeeft, kun je naderhand stellen dat eerder gewisseld had moeten worden.”

Lichtpunten

Ondanks het begrijpelijke chagrijn van het gelijkspel, zag Hake ook de nodige lichtpunten. ,,De ploeg heeft zich na de chaotische beginfase heel goed herpakt, met goed voetbal. Als je een 1-0 achterstand weet om te buigen naar een 3-1 voorsprong, is dat knap. Net als dat je uit tegen NEC drie keer scoort. Dat zou normaal ook genoeg moeten zijn voor de winst.”

De remise betekent voor Go Ahead Eagles de zesde competitiewedstrijd op rij zonder nederlaag. ,,En dat geeft ook wel aan wat voor een groei de ploeg al weken doormaakt. Maar dat moet zich wel vertalen in overwinningen. Tegen Excelsior maar mee beginnen? Ja, maar dat is ook een taaie tegenstander.”