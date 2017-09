Go Ahead Eagles-trainer Vlemmings: ‘Dit was niet goed’

,, Nee, dit was niet goed ’’, erkende de oefenmeester. ,,Er is hard gestreden, ook verdedigend, maar we kwamen totaal niet aan het voetballen toe. Aanvallend en op het middenveld was het heel mager wat we lieten zien. Dat zal echt beter moeten en een aantal spelers zal heel snel stappen moeten zetten daarin.’’

Toch was Vlemmings niet geschrokken van het spel van Go Ahead. ,,Ik schrik niet zo snel. Maar het klopt, het niveauverschil met de wedstrijd tegen NEC is wel heel erg groot. Dat wil je niet. We hadden hier een plan, maar daar is niets van terecht gekomen. Dat is ook het voetbal in de Jupiler League. Duelkracht, tweede ballen. Daar moeten we ons beter tegen wapenen. Desalniettemin kwamen we tegen de verhouding in op voorsprong en leek het lange tijd onze kant op te vallen. Jammer dat de gelijkmaker zo kort voor tijd dan toch nog valt.’’