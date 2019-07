Go Ahead Eagles traint nog twee dagen in Terwolde, op het hoofdveld

Go Ahead niet opgewassen tegen sterk Al-Shabab

27 juli Go Ahead Eagles had een reeks aardige oefenduels achter de rug in Terwolde. Maar tegen Al-Shabab uit Saoedi-Arabië kwam de ploeg van de van een griepje teruggekeerde trainer Jack de Gier er zaterdagavond niet echt aan te pas. De nummer vijf van de Saoedische Pro League van vorig jaar was in de afsluitende oefenwedstrijd op Klein Milanello met 2-3 te sterk voor de Deventer ploeg.