Go Ahead Eagles treft voor derde maal arbiter Bax

Bax floot dit seizoen al twee keer eerder een competitiewedstrijd van Go Ahead. Hij had de leiding over het thuisduel met FC Dordrecht en de eerste uitwedstrijd van de competitie, bij MVV. Beide duels werden door de Deventer ploeg met 2-1 gewonnen. De wedstrijd in Maastricht kreeg later nog een staartje, aangezien MVV de speelgerechtigdheid van Paco van Moorsel in twijfel trok. Go Ahead ging uiteindelijk vrijuit in die zaak.