Go Ahead Eagles-verdediger Ketting op proef in Finland

IFK Mariehamn eindigde afgelopen jaar als tiende in de Veikkausliiga, dat pas in april aan het seizoen 2019 begint. Ketting is overbodig geworden bij Go Ahead, waar trainer John Stegeman dit seizoen nog geen beroep deed op de verdediger. Technisch manager Paul Bosvelt liet Ketting afgelopen zomer al weten dat hij mocht vertrekken uit Deventer, maar tot dusver slaagde Ketting er niet in een nieuwe club te vinden. Ketting blijft tot vrijdag in Finland.