Go Ahead Eagles verliest kansloos van zakelijk Ajax

Go Ahead Eagles kon in de Johan Cruijff Arena een halfuur aardig meekomen met Ajax. Enkele slordigheden in het spel van de Deventer ploeg werden echter hard afgestraft. De Amsterdammers maakten voor rust al het verschil met twee treffers en bepaalden in de tweede helft de eindstand op 3-0 in de tweede ronde van de KNVB-beker.

Ajax trok meteen fel van leer. In de derde minuut kreeg Zakaria Labyad een grote kans op de 1-0, maar Hobie Verhulst tikte de bal knap uit de verre hoek. De thuisploeg had daarna veel balbezit, zelfs meer dan driekwart van de tijd, maar verheffend werd het spel niet meer. Pas in de 32ste minuut werden de Amsterdammers weer gevaarlijk. Na een goede actie van Labyad stuitte Neres op Verhulst.

Go Ahead-trainer John Stegeman had aanvankelijk het plan om Paco van Moorsel op te stellen in de voorste linie, maar vanwege griepverschijnselen bij hem was het toch de vaste spits Thomas Verheydt die mocht opdraven. Dat betekende dat er één wijziging te noteren viel in de basisformatie van Go Ahead, ten opzichte van de vertrouwde elf. Sjoerd Overgoor nam de plek in van Richard van der Venne, waardoor het middenveld iets defensiever van aard was.

Afgestraft

Zo hield Go Ahead aanvankelijk eigenlijk vrij eenvoudig stand. Totdat Orhan Džepar voorin slordig balverlies leed na een goede dieptepass van Gino Bosz. Dat werd genadeloos afgestraft. Ajax kwam er vliegensvlug uit en ditmaal rondde Neres wel af: 1-0, tien minuten voor rust.

Drie minuten later was het weer raak. Labyad, die een sterke eerste helft speelde, passeerde Verhulst tussen de benen door: 2-0. Daarmee was de wedstrijd gespeeld. Klaas Jan Huntelaar maakte na ruim een uur spelen nog de 3-0.

Debuut

Stegeman verrichtte nog een nobele daad, door aanvaller Giovanni Büttner twintig minuten voor tijd zijn officiële debuut te gunnen voor Go Ahead. Ajax, dat na rust wat beter begon te spelen, hield het bij 3-0. Voor de Deventer ploeg - de trotse koploper in de Keuken Kampioen Divisie - is net als vorig seizoen de tweede ronde wederom het eindstation in de KNVB-beker gebleken.

Tweede ronde KNVB-beker:

Ajax – Go Ahead Eagles 3-0 (2-0). 35. David Neres 1-0, 38. Zakaria Labyad 2-0, 63. Klaas Jan Huntelaar 3-0.

Scheidsrechter: Blom.

Gele kaart: Schuurs (Ajax).