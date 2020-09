Go Ahead Eagles verrast en wint voor het eerst sinds 2007 een competitieduel in Leeuwarden

Go Ahead Eagles rekende vrijdagavond af met een aantal beroerde statistieken en boekte in de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen SC Cambuur verrassend de eerste zege van het seizoen: 0-2.

De meeste gezichten waren na zeven minuten spelen gericht op Luuk Brouwers, de man met rugnummer 8. Halverwege de vijandelijke helft mocht Go Ahead Eagles een vrije trap nemen en bijna iedereen in Leeuwarden dacht dat de nieuwkomer de bal voor het doel ging slingeren. Maar toen was daar ineens een kleine voetballer met een baardje, spelend op oranje voetbalschoenen: basisdebutant Erkan Eyibil.

Hij loerde en krulde de bal met zijn linkervoet richting de zestien. Daar stond aanvoerder Jeroen Veldmate klaar om de bal - met Sam Beukema als tussenpersoon - binnen te schuiven: 0-1.

Aanvallende impulsen

Zo bekroonde de jonge Duitser, die dit seizoen gehuurd wordt van FSV Mainz, zijn eerste basisplaats in Deventer dienst meteen met een voorassist. Eyibil kreeg van trainer Kees van Wonderen de voorkeur boven Maël Corboz, die in de openingswedstrijd van het seizoen - bij FC Dordrecht (0-0) - geen beste indruk maakte. Eyibil moest in Friesland, zo meende Van Wonderen, voor meer aanvallende impulsen zorgen. Dat deed hij na zeven minuten met verve, al was hij daarna vooral onzichtbaar.

Zijn wedstrijd duurde dan ook niet langer dan 65 minuten. Daarna werd Eyibil naar de kant gehaald door Van Wonderen en was zijn taak volbracht. Corboz verving hem. Het stond op dat moment al 0-2, een ongekende weelde voor Go Ahead Eagles. Toen Bradly van Hoeven vlak na rust alle tijd en ruimte kreeg van de Cambuur-verdedigers, dacht hij: dan schiet ik de bal maar binnen. En met succes.

Statistieken

Verrassend? Dat zeker. Kijk alleen maar naar de statistieken uit het verleden: de laatste overwinning in competitieverband in Leeuwarden was in 2007. Van de laatste tien ontmoetingen gingen er bovendien zes verloren, met de 5-0 van vorig seizoen als dieptepunt. Maar deze vrijdagavond hoefde Go Ahead Eagles eigenlijk geen moment te vrezen voor een afstraffing, laat staan een doorsnee verliespartij. Cambuur was aanvallend onmachtig, mede doordat topschutter Robert Mühren totaal niet in de wedstrijd zat.

Pas in de slotfase, toen onder meer Maarten Pouwels (ruim een maand geleden nog speler van Go Ahead) was ingevallen, werd Cambuur dreigend. Maar Go Ahead overleefde vrij eenvoudig en had zelfs in de slotfase op 0-3 kunnen komen, maar invaller Nicolas Abdat werkte de bal naast.

SC Cambuur-Go Ahead Eagles 0-2 (0-1). 7. Jeroen Veldmate 0-1, 46. Bradly van Hoeven 0-2.

Trainer Kees van Wonderen geeft Erkan Eyibil zijn eerste basisplaats. De Duitse jeugdinternational verdringt Maël Corboz van het middenveld. Eyibil moet voor wat meer aanvallende impulsen zorgen na de zwakke vertoning in Dordrecht (0-0). Corboz kreeg toen de voorkeur als aanvallende middenvelder, maar speelde een ongelukkig duel.

Ook Kevin van Kippersluis mag niet spelen tegen zijn oude club Cambuur. Op de linkerflank krijgt Zakaria Eddahchouri de voorkeur in de frontlinie waar ook Antoine Rabillard staat. De Franse spits kampt met een voetkneuzing, maar kan spelen met pijnstillers.

,,Cambuur is een van de sterkste ploegen in de eerste divisie’’, stelde trainer Kees van Wonderen in de aanloop al. ,,Het contrast met ons is groot. Bij Cambuur is alles duidelijk. Veel vastigheden, bij staf en spelers. Dat kunnen wij niet zeggen. Wij zitten met Go Ahead nog in een ontwikkelingsfase en dat gaat ook nog veel even duren, verwacht ik.’’

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Veldmate, Kuipers; Idzes, Brouwers, Eyibil; Van Hoeven, Rabillard, Eddahchouri.