Go Ahead Eagles vraagt 780 supporters om af te zien van volledige financiële compensatie

6 april Doelman Jay Gorter van Go Ahead Eagles heeft voor de 22ste keer dit seizoen de ‘nul’ gehouden in de Keuken Kampioen Divisie. De 20-jarige keeper staat op het punt om het record in het betaald voetbal over te nemen van Tonny van Leeuwen, die in het seizoen 1970-1971 namens GVAV in 23 wedstrijden in de eerste divisie geen tegentreffer hoefde te incasseren.