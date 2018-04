Go Ahead Eagles: waar is hier de nooduitgang?

De strijd om de vierde periodetitel lijkt met een achterstand van vijf punten op Jong PSV en Fortuna Sittard haast een gelopen koers. Natuurlijk treft GA Eagles beide ploegen in de komende acht dagen nog, maar zelfs bij winst is de ploeg afhankelijk van nog zeker zeven andere teams die azen op periodesucces. Mocht het elftal van Jan van Staa er deze maand onverhoopt toch in slagen vijf keer op rij te winnen – iets wat GA Eagles dit seizoen overigens nog geen enkele keer lukte – dan komt het op 22 punten en kan de droom alsnog uitkomen. Dat is immers een hoger aantal dan waarmee Jong Ajax (20 punten) en FC Dordrecht (21) eerder dit seizoen de periodetitel in de wacht sleepten.

Eerste periodetitel

Elfde plek

GA Eagles moet vooral hopen dat de elfde plaats in de Jupiler League, die waarschijnlijk ook recht geeft op de nacompetitie, nog in beeld komt. Maar ook daarvoor lijken vijf overwinningen een must voor het elftal van Van Staa. De achterstand lijkt met zes punten overbrugbaar, maar dat denken FC Den Bosch, MVV, Volendam, Cambuur, Almere City, FC Oss, FC Eindhoven en zelfs Helmond Sport waarschijnlijk ook. De concurrentie is moordend en het moet allemaal precies in het Deventer pulletje vallen wil het wonder van de play-offs nog geschieden in Deventer. Tja, en de ervaring dit seizoen leert dat de wind maar heel zelden de rug van GA Eagles kiest. Nog vijf wedstrijden te gaan… GA Eagles vraagt het zich haast wanhopig af: waar is hier de nooduitgang?