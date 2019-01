Go Ahead Eagles wacht al acht jaar op een thuiszege tegen FC Eindhoven

Ook in de Adelaarshorst slaan de Brabanders regelmatig hun slag. Van de laatste acht duels in Deventer wist Go Ahead er slechts eentje in winst om te zetten. FC Eindhoven won er vier en is ook al vier wedstrijden op rij ongeslagen in Deventer. De laatste thuisoverwinning van Go Ahead in de eerste divisie dateert dan ook alweer van maart 2011: 2-1 na treffers van Patrick Gerritsen en Koen van der Biezen. De grootste overwinning van Go Ahead op FC Eindhoven gaat terug naar 1962 toen de ploeg met 4-1 won in eigen huis.