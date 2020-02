Go Ahead Eagles wacht al negen jaar op een thuiszege tegen FC Eindhoven

GA Eagles wacht in competitieverband al negen jaar op een thuisoverwinning tegen FC Eindhoven. De laatste zege van Go Ahead op de Brabanders in de Adelaarshorst dateert dan ook alweer van maart 2011: 2-1 na treffers van Patrick Gerritsen en Koen van der Biezen.

Sindsdien waren eerste divisieduels in Deventer vier van de vijf keer succesvol voor de Eindhovenaren, die alleen in 2013 gelijk speelden.Overigens won GA Eagles in het najaar van 2018 thuis wel met 2-0 in de KNVB-beker.