Go Ahead Eagles wist Jong PSV nog nooit aan de zegekar te binden

Go Ahead Eagles en beloftenteams, het is al jaren geen garantie voor succes. Tegen Jong PSV boekten de Deventenaren zelfs nog nooit een overwinning.

In de afgelopen vier jaar troffen beide teams elkaar vijf keer in de eerste divisie. Alleen op 12 december 2017 snoepte Go Ahead in Deventer een puntje af van de Eindhovense talenten. De treffers van Donyell Malen (Jong PSV) en Stefano Beltrame (GA Eagles) zorgden voor een 1-1 eindstand.

De overige duels leverden louter zeges op voor Jong PSV, dat in totaal vijftien keer trefzeker was tegen Go Ahead. De Deventenaren scoorden slechts drie keer, waarvan eentje in de met 5-1 verloren wedstrijd eerder dit seizoen (Givan Werkhoven). Het was overigens de tweede nederlaag in acht maanden in Eindhoven, waar het rampseizoen in april werd onderstreept met een even kansloze als pijnlijke afstraffing: 6-0.

Wisselvallig

GA Eagles en Jong PSV strijden vrijdag om de derde plaats in de eerste divisie. Beide teams zitten in een wisselvallige fase en verloren drie van hun laatste zes wedstrijden. Als Go Ahead een punt pakt dan is het definitief verzekerd van een plek in de nacompetitie.

Kromkamp