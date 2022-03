Go Ahead Eagles won in afgelopen 40 jaar pas één keer van PSV, clubs treffen elkaar voor tweede keer in beker

PSV is logischerwijs vaak de baas over de voetballers uit Deventer. Van de laatste elf duels in de Adelaarshorst gingen er tien verloren. De laatste zege van Go Ahead Eagles dateert van november 1983, toen het dankzij Mike Small en Eddie Bosman 2-1 werd. Het is de enige zege in de laatste 32 wedstrijden tussen beide clubs. Daar valt ook meteen het enige bekerduel onder: tegen het PSV van Ronald Koeman ging in 2007 met 3-2 verloren.