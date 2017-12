Go Ahead Eagles zakt in Den Bosch nog verder weg

Een erbarmelijk slecht Go Ahead Eagles heeft vrijdagavond in stadion De Vliert een nieuw dieptepunt bereikt. Het frivool spelende FC Den Bosch legde de geplaagde Deventer ploeg genadeloos op de pijnbank: 3-0.

In de week waarin op bestuurlijk vlak veel gebeurde bij Go Ahead – technisch manager Dennis Bekking werd maandag aan de kant geschoven en donderdag werd bekend dat aan het eind van het seizoen zes bestuursleden en commissarissen hun functie neerleggen - zakte het niveau van de spelersgroep tot onpeilbare diepte.

Ondergrens

Maandag tegen Jong FC Utrecht (0-0) was het in grote delen van de wedstrijd al niet om aan te gluren, maar in stadion De Vliert bleek de ondergrens nog lager te liggen voor de ploeg van trainer Leon Vlemmings. De oefenmeester had zijn formatie wat omgegooid na de bloedeloze 0-0 tegen de beloften van FC Utrecht. Zo had hij Joey Suk en Sjoerd Overgoor voor de verdediging geposteerd om wat meer defensieve zekerheid in te bouwen. Maar enige houvast viel in Den Bosch absoluut niet te bespeuren aan Deventer zijde en de verdedigers werden aan alle kanten voorbijgelopen door de fanatieke Bosschenaren.

Kansloze avond

Wrang genoeg leidde de wekelijks uitblinkende Sonny Stevens de kansloze avond voor Go Ahead in. De keeper stond te ver voor zijn doel en verkeek zich op een afstandsschot van Muhammed Mert. Stevens werd nog wel gered door de lat, maar in de rebound was het Jort van der Sande die in de negende minuut simpel raak kon koppen. Ook omdat aanvoerder Xandro Schenk niet goed anticipeerde.

Diezelfde Van der Sande verdubbelde de score nog binnen het eerste halfuur en gaf even later de assist bij de 3-0 van aanvoerder Niek Vossebelt, die fraai raak kopte.

Geen zelfvertrouwen

Go Ahead liet het allemaal maar gebeuren, zo leek het. Een ploeg gespeend van zelfvertrouwen, lef en aanvallende impulsen. De vraag is dan ook hoe het verder moet en of trainer Vlemmings het zinkende schip nog vlot weet te trekken. De druk op hem zal hoe dan ook nog verder toenemen, door de vierde nederlaag in vijf duels en het bedroevende spel van zijn ploeg. FC Den Bosch was na de eerste 45 minuten al wel voldaan en liet het na de score nog verder op te schroeven.

FC Den Bosch – Go Ahead Eagles 3-0 (3-0). 9. Jort van der Sande 1-0, 29. Van der Sande 2-0, 38. Niek Vossebelt 3-0.

Scheidsrechter: Van de Graaf.

Toeschouwers: 3.173.