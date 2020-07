Go Ahead Eagles ziet vertrokken Lieftink al op de tweede speeldag terug in Deventer

Het concept-programma:

1. Zondag 30 augustus, FC Dordrecht-Go Ahead Eagles (16.45 uur)

2. Zondag 6 september, Go Ahead Eagles-De Graafschap (14.30 uur)

3. Vrijdag 11 september, SC Cambuur-Go Ahead Eagles (21.00 uur)

4. Vrijdag 18 september, Go Ahead Eagles-Jong Ajax (21.00 uur)



5. Zondag 27 september, FC Volendam-Go Ahead Eagles (20.00 uur)

6. Vrijdag 2 oktober, Go Ahead Eagles-Jong FC Utrecht (18.45 uur)

7. Zaterdag 10 oktober, MVV-Go Ahead Eagles (16.30 uur)

8. Zaterdag 17 oktober, Go Ahead Eagles-FC Eindhoven (16.30 uur)

9. Vrijdag 23 oktober, NEC-Go Ahead Eagles (21.00 uur)



10. Vrijdag 30 oktober, Go Ahead Eagles-Excelsior (20.00 uur)

11. Vrijdag 6 november, Telstar-Go Ahead Eagles (20.00 uur)

12. Zondag 15 november, Go Ahead Eagles-FC Den Bosch (12.15 uur)

13. Vrijdag 20 november, Almere City FC-Go Ahead Eagles (20.00 uur)



14. Vrijdag 27 november, Go Ahead Eagles-Jong AZ (20.00 uur)

15. Vrijdag 4 december, Helmond Sport-Go Ahead Eagles (20.00 uur)

16. Vrijdag 11 december, Go Ahead Eagles-NAC Breda (20.00 uur)

17. Vrijdag 18 december, Roda JC-Go Ahead Eagles (20.00 uur)

18. Maandag 4 januari, Jong PSV-Go Ahead Eagles (20.00 uur)



19. Vrijdag 8 januari, Go Ahead Eagles-TOP Oss (20.00 uur)

20. Vrijdag 15 januari, Go Ahead Eagles-MVV (20.00 uur)

21. Maandag 25 januari, Jong Ajax-Go Ahead Eagles (20.00 uur)

22. Vrijdag 29 januari, Go Ahead Eagles-FC Volendam (20.00 uur)



23. Vrijdag 5 februari, FC Eindhoven-Go Ahead Eagles (20.00 uur)

24. Vrijdag 12 februari, Go Ahead Eagles-Telstar (20.00 uur)

25. Maandag 22 februari, Jong AZ-Go Ahead Eagles (20.00 uur)

26. Vrijdag 26 februari, Go Ahead Eagles-Jong PSV (20.00 uur)

27. Vrijdag 5 maart, TOP Oss-Go Ahead Eagles (20.00 uur)



28. Vrijdag 12 maart, Go Ahead Eagles-SC Cambuur (20.00 uur)

29. Vrijdag 19 maart, Go Ahead Eagles-FC Dordrecht (20.00 uur)

30. Vrijdag/zaterdag/zondag 26/27/28 maart, FC Den Bosch-Go Ahead Eagles (nnb)

31. Vrijdag 2 april, Go Ahead Eagles-Roda JC (20.00 uur)

32. Maandag 5 april, NAC Breda-Go Ahead Eagles (14.30 uur)



33. Zondag 11 april, De Graafschap-Go Ahead Eagles (14.30 uur)

34. Vrijdag 16 april, Go Ahead Eagles-Almere City FC (20.00 uur)

35. Vrijdag 23 april, Jong FC Utrecht-Go Ahead Eagles (20.00 uur)

36. Vrijdag 30 april, Go Ahead Eagles-Helmond Sport (20.00 uur)



37. Vrijdag 7 mei, Go Ahead Eagles-NEC (20.00 uur)

38, Vrijdag 14 mei, Excelsior-Go Ahead Eagles (20.00 uur)