Go Ahead en Džepar bewaren goede herinneringen aan Telstar-thuis

Laagvlieger Go Ahead Eagles ontvangt vrijdagavond in de Adelaarshorst de ploeg die dit seizoen boven zichzelf is uitgestegen in de Jupiler League: Telstar.

Hoewel de Deventer club qua onderlinge duels ruim in het voordeel is tegen de Velsenaren, heeft Telstar dit seizoen al 21 punten meer verzameld dan de Deventer club. Aan de vorige thuiswedstrijd tegen de huidige, verrassende nummer vier bewaart Go Ahead echter goede herinneringen. En dan in het bijzonder middenvelder Orhan Džepar. Op 16 augustus 2015 was Go Ahead met 5-0 te sterk voor de Velsenaren en de 21-jarige middenvelder uit Eefde luisterde zijn profdebuut al na twaalf minuten op met zijn eerste doelpunt. Na dat seizoen verkaste Džepar naar Telstar, om afgelopen zomer weer terug te keren in Deventer. Dit seizoen vertoeft de middenvelder veelal op de reservebank; de kans is klein dat hij tegenover zijn oud-ploeggenoten komt te staan.

Grootste zege

De 5-0 in 2015 was meteen de grootste zege van Go Ahead tegen Telstar in de gehele historie. Beide ploegen troffen elkaar 75 keer in alle competities. Go Ahead kwam 39 keer als winnaar uit de strijd, Telstar won 19 keer en het eindigde 17 keer in een gelijkspel. Het uitduel gaf echter goed de verhoudingen van dit seizoen weer. Telstar was op 3 november vorig jaar veel te sterk voor de Deventer ploeg en won met 3-1 in Velsen. Sam Hendriks maakte toen de enige treffer van Go Ahead.

Topschutter

De topscorer van de huidige nummer achttien in de Jupiler League is inmiddels voorbijgestreefd door Andrija Novakovich, die maandag tweemaal trefzeker was voor Telstar in het met 2-3 gewonnen uitduel tegen Almere City FC. Novakovich heeft nu zeventien treffers achter zijn naam staan, eentje meer dan Hendriks. Ook oud-Eagle Mohamed Hamdaoui heeft al de dubbele cijfers behaald. De vleugelspeler, die Go Ahead afgelopen zomer verruilde voor Telstar, scoorde dit seizoen al elf keer.