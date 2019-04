‘Go Ahead gaat jeugd niet uit luiers scouten’

,,Wij willen spelers niet uit de Pampers trekken en laten ze bewust in hun vertrouwde omgeving opgroeien’’, aldus Eric Whittie. Het hoofd opleidingen realiseert zich dat daarmee de slagroom van de taart is voor de Deventer club. ,,Ja klopt, het toptalent kunnen we hierdoor mislopen, maar we zijn ook realistisch. Die echte toppers kiezen zeer waarschijnlijk toch niet voor Go Ahead. Daarom zweren wij bij de voetbalschool op woensdag, waar we trainen met spelers onder de 11 jaar.’’