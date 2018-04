Go Ahead gaat na rust ten onder bij RKC en lijdt vijfde nederlaag op rij

Basisdebutant Siebe Schets bezorgde Go Ahead Eagles een flitsende start in Waalwijk, met zijn eerste profdoelpunt. Maar de Deventer ploeg moest na rust alsnog zijn meerdere erkennen in RKC Waalwijk. De thuisploeg won met 2-1 in het Mandemakers Stadion en bezorgde Go Ahead daarmee de vijfde nederlaag op rij.

Voor beide ploegen stond er vrijdagavond niets meer op het spel. Zowel RKC – tot vrijdagavond negentiende in de Jupiler League – als Go Ahead (zeventiende) kennen een teleurstellend seizoen en verspeelden de kans op de nacompetitie al weken geleden.

Oefenwedstrijd

Het was Go Ahead dat het best begon aan het ‘zomeravondduel’ met de allure van een oefenwedstrijd. Siebe Schets bekroonde zijn eerste basisplaats in de twaalfde minuut met zijn eerste profgoal. Na een prima voorzet van rechtsback Robin Buwalda, knikte de spits de bal hard in de hoek binnen: 0-1.

Wereldredding

Het was aan doelman Sonny Stevens te danken dat RKC een kwartier later niet langszij kwam. Serginho Greene kreeg de bal voor de voeten, op een paar meter van het doel en haalde hard uit. Maar Stevens voorkwam met een wereldredding dat de bal tegen het net belandde.

Zijn collega aan de overkant, Etienne Vaessen, verrichtte vijf minuten later ook puik werk. Bij een goed geplaatste kopbal van Orhan Džepar, tikte de doelman de bal uit de rechter benedenhoek weg.

Slordig

In de tweede helft kwam Go Ahead steeds meer onder druk te staan en het was aanvaller Dylan Seys die het duel na 65 minuten weer in evenwicht (1-1) bracht, na slordig balverlies van Orhan Džepar.

Trainer Jan van Staa voerde daarop een dubbele wissel door. Aaron Nemane kwam in de ploeg voor Pieter Langedijk en Sam Hendriks – die weer hersteld is van een mondinfectie - maakte zijn rentree ten faveure van doelpuntenmaker Schets.

Een minuut later sloeg RKC echter opnieuw toe. Na een knappe actie van Seys, tikte Irvingly van Eijma de bal van dichtbij binnen: 2-1. Met de vijfde nederlaag voor Go Ahead in de Jupiler League tot gevolg.

RKC Waalwijk – Go Ahead Eagles 2-1 (0-1). 12. Siebe Schets 0-1, 65. Dylan Seys 1-1, 71. Irvingly van Eijma 2-1.

Scheidsrechter: Bijl.

Toeschouwers: 2.623.

Gele kaart: Baggerman (RKC Waalwijk); Džepar, Suk (Go Ahead Eagles).