Go Ahead gaat ondanks bliksemstart ook ten onder in Eindhoven

De sportieve malaise van Go Ahead Eagles houdt aan. FC Eindhoven was vrijdagavond met 3-2 te sterk voor de Deventer ploeg, die al zeven wedstrijden wacht op een overwinning.

De laatste duels van Go Ahead boden amper vermaak, maar in het Jan Louwers Stadion kregen de 25 meegereisde fans uit Deventer een aardig potje voorgeschoteld. Maar zelfs een bliksemstart kon Go Ahead in Eindhoven niet op weg helpen naar een goed resultaat.

Al na twee minuten was het raak. Na een pass van Joey Suk stormde Sam Hendriks op doelman Ruud Swinkels af. De topscorer van Go Ahead bleef koel en tekende voor zijn dertiende competitietreffer: 0-1.

Niet lang genieten

Lang kon de ploeg van trainer Jan van Staa niet genieten van de voorsprong, want na ruim tien minuten trok Elton Kabangu de stand alweer gelijk. Rick Ketting probeerde de bal nog voor de doellijn weg te werken, maar daar slaagde de centrale verdediger net niet in: 1-1. Even later viel Ketting geblesseerd uit, met naar het zich liet aanzien een bovenbeenblessure.

Golvend spel

In het vervolg van de eerste helft golfde het spel op en neer, maar FC Eindhoven was wel iets sterker. Vijf minuten voor de rust resulteerde dat in een voorsprong voor de thuisploeg. Achtereenvolgens Dennis Hettinga, Brem Soumaoro en Xandro Schenk grepen halfslachtig in, waarna Mart Lieder de bal onder doelman Sonny Stevens doorschoof: 2-1. Met zijn zestiende treffer vergrootte de spits van FC Eindhoven de marge weer naar drie ten opzichte van Hendriks.

Geslagen

Go Ahead oogde geslagen. Maar de bezoekers kwamen in het begin van de tweede helft toch weer op gelijke hoogte dankzij een fraaie pegel van Stefano Beltrame: 2-2. Opnieuw was Suk de aangever.

Maar ook ditmaal was de Deventer vreugde slechts van korte duur. Want krap drie minuten later was het opnieuw Kabangu die een dreun uitdeelde, door van dichtbij raak te koppen: 3-2.

In de slotminuut kreeg Go Ahead dé kans om alsnog een punt uit het vuur te slepen, maar invaller Sjoerd Overgoor schoot de bal van dichtbij loeihard tegen de paal.

FC Eindhoven – Go Ahead Eagles 3-2 (2-1). 3. Sam Hendriks 0-1, 11. Elton Kabangu 1-1, 39. Mart Lieder 2-1, 53. Stefano Beltrame 2-2, 56. Kabangu 3-2.

Scheidsrechter: Kooij.

Toeschouwers: 1.843.

Gele kaart: Swinnen (FC Eindhoven); Ketting (Go Ahead Eagles).