Go Ahead glibbert op Krommedijk, maar ziet ook zonzijde

OP RAPPORTEen aardig invallende Vince Gino Dekker, Paco van Moorsel die diep in de tweede helft als spits en vervanger van Thomas Verheydt rust brengt in het Deventer spel en een na maanden van droogte eindelijk weer scorende Jaroslav Navrátil. FC Dordrecht-uit was weliswaar geen streling voor het oog, de 1-3 zege had voor Go Ahead Eagles nog best wat zonnige zijdes.

Maar dat Go Ahead beter moet richting de play-offs was na een troosteloze avond in de lege, deels vergane en sfeerloze Krommedijk helder als glas. GA Eagles leverde vooral na rust bij vlagen broddelwerk en mocht de handen dichtknijpen dat FC Dordrecht simpelweg niet beter kon. De kwaliteitsarme nummer 17 van de eerste divisie – met Breedijk, Zamouri en Summerville als pareltjes – was voetballend na rust sterker dan Go Ahead, dat keeper Hobie Verhulst zelfs zag tijdrekken. Het was tekenend voor het duel, dat dankzij de individuele Deventer krachten uiteindelijk toch de kant van Go Ahead op viel. ,,Drie punten, maar zo snel mogelijk met de gierende banden naar huis’’, oreerde John Stegeman. Want de trainer wist maar al te goed: ,,Het was gewoon slecht. We mogen blij zijn dat we hier met een overwinning weggaan.’’

Vuur

Met dank aan Jaroslav Navrátil die voor het eerst sinds half januari op bezoek bij Roda JC weer doeltreffend was. De rappe Tsjech, die de laatste weken in Helmond en Volendam louter losse flodders afschoot, prikte meteen maar twee keer raak en loodste zijn elftal naar de winst. Ook Thomas Verheydt vond zijn naam voor de derde wedstrijd op rij als doelpuntenmaker terug op het wedstrijdformulier. Dat lukte Sam Hendriks in november 2017 voor het laatst als speler van Go Ahead.

Volledig scherm Jaroslav Navratil © BSR Agency

Wrang genoeg voor Verheydt werd het Deventer spel wat beter zonder hem. De rijzige aanvalsleider speelde niet slecht, maar Paco van Moorsel slaagde er vanaf de zeventigste minuut wel in een bal vast te houden. Het gaf mannen als Bakx (ongelukkig) en Van der Venne (gepasseerd) de tijd om bij te sluiten en Vince Gino Dekker aan het werk te zetten. De vervanger van de geblesseerde flankflitser Bruno Andrade viel prima in, durfde de actie te maken en stond aan de basis van de 1-3 van Navrátil.

Handen vol

In defensief opzicht ging er veel mis bij Go Ahead. De backs hadden de handen vol aan Zamouri en Summerville. Vooral de laatste bezorgde Roland Baas een ellendige avond. Joey Groenbast hield zich na een jaar afwezigheid aardig staande als vervanger van de geschorste Julian Lelieveld. In het centrum was de coaching verre van optimaal. Vooral bij de 1-1 van Zamouri – uit het oog verloren door Groenbast - was het chaos troef en grepen Gino Bosz en Jeroen Veldmate veel te slap in. En dus scoorde FC Dordrecht voor de 23e wedstrijd op rij een doelpunt tegen Go Ahead, dat keeper Hobie Verhulst voor de pauze twee keer dankbaar was dat het slechts bij één tegentreffer bleef. In de tweede helft toonde Verhulst met wat onrustige acties dat de blunder tegen FC Twente nog in het achterhoofd knaagt.

Quote Drie punten, maar zo snel mogelijk met de gierende banden naar huis. Het was gewoon slecht. We mogen blij zijn dat we hier met een overwin­ning weggaan. John Stegeman, Trainer GA Eagles

Zwakte van Dordt

Dat de Deventer ploeg uiteindelijk toch voor de derde keer op rij ongeslagen bleef in een uitwedstrijd – dat lukte de ploeg van Stegeman niet eerder – was te danken aan de zwakte van Dordt. Met 37 tegendoelpunten in eigen huis heeft de ploeg van trainer Claudio Braga de zwakste defensie van de eerste divisie. Daar maakte een effectief Go Ahead uitstekend gebruik van. Het betekende pas de zesde roodgele overwinning op de Dordtenaren in zestig jaar betaald voetbal.

Op koers

Maar wel eentje die Go Ahead nadrukkelijk op koers bracht richting een definitieve plek in de top vijf van de eerste divisie. Go Ahead heeft na 31 wedstrijden al 57 punten behaald en zag veel concurrenten om de vijfde plaats wederom punten morsen. Het gat naar de zesde plaats groeide naar tien punten. Met nog zeven duels voor de boeg, waarvan komende week twee keer in de eigen Adelaarshorst (Telstar en Jong AZ), een uiterst veilige marge voor een vrijstelling in de eerste ronde van de play-offs. Maar juist dan zal het veelgeroemde middenrif van de ploeg beter moeten presteren dan in Dordrecht. Want een avondje Krommedijk was – ondanks vier doelpunten – toch vooral slaapverwekkend en bij vlagen zelfs oervervelend. En dat mocht vooral Go Ahead zich aantrekken.

Cijfers GA Eagles:

Verhulst 6

Groenbast 6

Bosz 6

Veldmate 6

Baas 5,5

Stans 6

Bakx 5,5 (88. Bliek -)

Van Moorsel 6,5

Navrátil 7

Verheydt 6 (69. Van der Venne -)

Andrade 5 (46. Dekker 6,5)