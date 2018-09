Go Ahead heeft geen kind aan Volendam en boekt vierde zege op rij

De overwinningsroes van Go Ahead Eagles duurt voort. De Deventer ploeg beleefde een eenvoudig avondje in de Adelaarshorst en was veel te sterk voor een inspiratieloos FC Volendam: 3-0. Go Ahead blijft door de vierde zege in successie fier aan kop staan in de Keuken Kampioen Divisie.