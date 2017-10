Go Ahead herpakt zich na rust en verslaat Jong AZ

Go Ahead Eagles heeft de weg naar boven voortgezet in de Jupiler League. De Deventer ploeg won vrijdagavond in de Adelaarshorst met de nodige moeite van Jong AZ: 2-1.

Go Ahead dankte de zege aan een aardige tweede helft, want voor rust was het spel ondermaats en zelfs slaapverwekkend. Balletje breed of toch maar weer terug, dat werk.

Rebound

Slechts één keer voor rust veerde het thuispubliek op. Na goed voorbereidend werk van Sam Hendriks en Joey Suk was het eerst middenvelder Tim Hölscher die twee keer op Jong AZ-doelman Nick Olij stuitte, en in de dubbele rebound kreeg ook Pieter Langedijk de bal er niet in.

Het had een aanzet kunnen zijn voor een goed vervolg. Maar in plaats daarvan liet Go Ahead, dat erg vaak slordig balverlies leed, de bezoekers uit Alkmaar steeds meer in de wedstrijd komen. Dat resulteerde dan ook in een treffer voor Jong AZ vlak voor rust. Na slecht verdedigen, kon Fred Friday simpel afronden: 0-1.

Tweede helft

In de tweede helft kwam Go Ahead wat beter voor de dag. Sam Hendriks miste eerst twee opgelegde kansen, waarna Pieter Langedijk in de 70ste minuut de ban brak voor de thuisploeg. Uit een zeer lastige hoek schoot hij de bal onder de mistastende AZ-doelman door: 1-1.

Go Ahead rook bloed en pakte door. Drie minuten later was het opnieuw raak. Uit een verre inworp van La’Vere Corbin-Ong kopte invaller Leon de Kogel de bal door en tikte topscorer Sam Hendriks de bal van dichtbij binnen: 2-1.

Tiende treffer

Met zijn tiende seizoenstreffer bezorgde de topscorer van de Jupiler League Go Ahead zo alsnog de zege. Al kwamen de Deventenaren in de slotfase nog een paar keer heel goed weg bij gevaarlijke momenten van Jong AZ. Stevens en de lat brachten echter redding.

Go Ahead Eagles – Jong AZ 2-1 (0-1). 42. Fred Friday 0-1, 70. Pieter Langedijk 1-1, 73. Sam Hendriks 2-1.

Scheidsrechter: Teuben.

Toeschouwers: 7.398.

Gele kaart: Opdam, Jacobs, Bel Hassani (Jong AZ).