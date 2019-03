Go Ahead herstelt zich tegen MVV knap van dreun op Het Kasteel

Hoe zou Go Ahead Eagles zich herpakken na de afstraffing bij Sparta Rotterdam (6-1 nederlaag)? Dat was de grote vraag vrijdagavond in de Adelaarshorst. Het antwoord is: goed. Dankzij twee late treffers, van Bruno Andrade – voor het eerst basisklant dit seizoen – en invaller Maarten Pouwels, werd MVV met 2-0 verslagen in Deventer.

Met de nipte zege heeft Go Ahead een aardige slag geslagen in de top van de Keuken Kampioen Divisie. Doordat zowel Sparta als FC Den Bosch bleef steken op een gelijkspel, is de Deventer ploeg beide clubs gepasseerd op de ranglijst en staat het tweede achter koploper FC Twente, dat eveneens gelijkspeelde bij Roda JC.

Eerbetoon

Al voor de aftrap klonk er vrijdagavond overigens een luid applaus in de Adelaarshorst. Niet voor de spelers, maar voor Richard Thannhauser. De ernstig zieke Apeldoorner (57) was jarenlang het gezicht van de Deventer club en voert al ruim 2,5 jaar het slopende gevecht tegen kanker. Hij was tegen MVV voor het laatst aanwezig in de Adelaarshorst en werd – zittend op een stoel op de middenstip - terecht getrakteerd op een indrukwekkend eerbetoon, door de fans en voorzitter Hans de Vroome.

Rentree

Go Ahead begon vervolgens met drie wijzigingen in de basisploeg aan het subtopduel met MVV. Thomas Verheydt maakte zijn rentree na een hielblessure en was in het begin van de wedstrijd een paar keer gevaarlijk, met een kopbal en een halfvolley. Hoewel Go Ahead een stuk beter voor de dag kwam dan afgelopen zondag bij Sparta (6-1) – slechter kon ook niet – hielden de Limburgers in de eerste helft redelijk eenvoudig stand.

In de tweede helft drong de thuisploeg steeds meer aan. Na een klein uur spelen bereikte Paco van Moorsel Bruno Andrade. De linksbuiten legde af op Verheydt, maar de spits slaagde er niet in de bal tussen de palen te krijgen. Daarna kreeg Go Ahead in een kort tijdsbestek nog een reeks kansen, waarbij clubtopscorer Richard van der Venne het dichtst bij de openingstreffer was met een schot tegen de paal.

Bekroning

De openingstreffer hing in de lucht voor Go Ahead en die kwam er uiteindelijk ook. Het was Bruno Andrade die zijn eerste basisoptreden van het seizoen bekroonde met de bevrijdende treffer. Met een geplaatst schot in de verre hoek verschalkte hij doelman Luuk Koopmans: 1-0.

Invaller Maarten Pouwels liet het thuispubliek in de blessuretijd nog een keer juichen. De alerte aanvaller strafte laks uitverdedigen van doelman Koopmans af en gleed de bal met een sliding in het doel: 2-0.

Go Ahead Eagles – MVV 2-0 (0-0). 78. Bruno Andrade 1-0, 90+2 Maarten Pouwels 2-0.

Scheidsrechter: Higler.

Toeschouwers: 8216.

Gele kaart: Van der Venne (Go Ahead Eagles).

Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Bliek, Baas; Bakx, Van Moorsel, Van der Venne; Navrátil, Verheydt (77. Pouwels), Andrade (86. Džepar).

