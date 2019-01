Go Ahead hervat competitie met Van Boekel als arbiter

Gevallen muur bij GA Eagles binnenkort hersteld

8:42 Hij komt terug. De vorig jaar gevallen bakstenen muur in de Vetkampstraat, nabij stadion De Adelaarshorst in Deventer. Voetbalclub Go Ahead Eagles kondigt aan dat de muur nog voor het begin van volgend voetbalseizoen in ere wordt hersteld. De plannen hiervoor zijn volgens de voetbalclub in een 'vergevorderd stadium’.