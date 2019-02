Go Ahead houdt slechts punt over aan zinderend en knotsgek duel met NEC

Na een werkelijk zinderend duel met NEC moest Go Ahead Eagles het uiteindelijk doen met slechts een puntje. De Deventer ploeg kwam vrijdagavond al vroeg op een comfortabele 2-0 voorsprong, maar zag NEC in de tweede helft langszij komen in de knotsgekke en doelpuntrijke wedstrijd: 4-4.

Het woord spektakel is haast een understatement voor de wedstrijd die zich vrijdagavond ontspon in de Adelaarshorst. Enkel de eerste helft bood al meer vermaak dan het hele vorige seizoen bij elkaar. Al na 21 seconden lag de bal in het netje. Het was nota bene NEC dat de aftrap nam in Deventer, maar na luttele tellen stond Jaroslav Navrátil al vrij voor de vijandelijke veste. De inzet van de rechtsbuiten van Go Ahead werd nog gestuit, maar Paco van Moorsel schoot vanuit de rebound wel raak: 1-0.

Slechts één keer eerder werd er sneller gescoord dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. Oud-Eagle Joeri Schroyen scoorde al na 20 seconden voor MVV in het uitduel met Jong PSV. Sam Hendriks was vorig jaar januari overigens nóg sneller in de Adelaarshorst. De oud-spits van Go Ahead joeg de bal destijds tegen MVV al na 17 seconden tegen de touwen.

Voorbode

De bliksemstart van de Deventer ploeg bleek hoe dan ook de voorbode voor een zinderende wedstrijd. De Nijmegenaren boden de thuisploeg in de openingsfase alle ruimte en Go Ahead wist daar wel raad mee. Op aangeven van linksback Roland Baas kon Richard van der Venne in de tiende minuut vogelvrij raak koppen voor de 2-0.

NEC kwam er totaal niet aan te pas en dreigde volledig op een hoop gespeeld worden, maar na een kwartier werd het opeens stil in het stadion. Arbiter Bax legde de bal terecht op de stip na een domme overtreding van Van der Venne op Jonathan Okita. Aan topscorer Ferdy Druijf was het buitenkansje wel besteed: 2-1.

Specialisme

Go Ahead liet zich er niet door van de wijs brengen en Jeroen Veldmate bracht de marge halverwege de eerste helft weer op twee. Hij toonde maandag bij Jong FC Utrecht al zijn specialisme en ook tegen NEC krulde hij de bal haast op identieke wijze over de muur vanuit een directe vrije trap: 3-1.

Was het daarmee gedaan met het spektakel in de eerste helft? Nee! Joey van den Berg toonde zich tien minuten voor rust een waardig slalommer. De middenvelder van NEC passeerde, startend vanaf de middellijn, een hele rits Go Ahead-spelers alsof het paaltjes waren en kon ongehinderd raak schieten: 3-2.

Drie keer knipperen met de ogen en daar was de vólgende treffer al weer: opnieuw Veldmate, ditmaal met een intikker na een corner. De aanvoerder van Go Ahead had tot maandag nog nooit twee keer gescoord in een officiële wedstrijd. Maar Veldmate flikte dat kunstje tegen NEC voor de tweede keer in één week tijd, nadat hij in de Galgenwaard ook al tweemaal had gescoord.

Onterecht

In de tweede helft kwam het duel meer in balans en was het zowaar even wachten op een volgend doelpunt. De scheidsrechter hielp NEC een handje, door de bal volledig onterecht op de stip te leggen na een vermeende overtreding van Veldmate. Er was hoegenaamd niets aan de hand, maar Druijf bleef opnieuw koel vanaf elf meter en bracht de spanning helemaal terug.

Navrátil had de bevrijdende 5-3 in de 77ste minuut op de schoen. De rechtsbuiten stormde ongehinderd op het doel af, maar stuitte op de voeten van keeper Branderhorst.

NEC ging vol op jacht naar de gelijkmaker. En die kwam er ook. In de 84ste minuut haalde invaller Mike Ndayishimiye vol uit vanaf de rand van het strafschopgebied: 4-4. Beide ploegen gingen vervolgens op jacht naar de zege, maar die kwam er voor geen van beide.

Frustratie

Arbiter Bax had de bal in de blessuretijd wederom op de stip kunnen leggen; ditmaal voor Go Ahead. Kvida gebruikte zijn handen in duel met Navrátil, die gewillig naar de grond ging. Maar Bax wuifde het weg, tot grote frustratie van het Deventer kamp.

Go Ahead Eagles – NEC 4-4 (4-2). 1. Paco van Moorsel 1-0, 10. Richard van der Venne 2-0, 16. Ferdy Druijf 2-1 (strafschop), 23. Jeroen Veldmate 3-1, 36. Joey van den Berg 3-2, 37. Veldmate 4-2, 66. Druijf 4-3 (strafschop), 84. Mike Ndayishimiye 4-4.

Scheidsrechter: Bax.

Toeschouwers: 8923.

Gele kaart: Verhulst (Go Ahead Eagles); Kvida (NEC).

Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Veldmate, Baas; Stans, Bakx (86. Werkhoven), Van der Venne; Navrátil, Van Moorsel, Langedijk (77. Džepar).

Vrijdagavond komt NEC op bezoek, de Nijmegenaren die al sinds 1980 niet meer wisten te winnen in Deventer. GA Eagles kent weinig problemen. Trainer John Stegeman doet een beroep op zijn haast vertrouwde basis, met de van griep herstelde Istvan Bakx en de nieuwbakken vader Jaroslav Navrátil. Pieter Langedijk begint weer als linksbuiten.

Opstelling GA Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Veldmate, Baas; Stans, Bakx, Van der Venne; Navrátil, Van Moorsel, Langedijk.