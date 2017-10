Go Ahead komt goed weg met punt in Doetinchem

Go Ahead Eagles heeft een punt overgehouden aan het uitduel met De Graafschap: 1-1. De Deventer ploeg mag zich daarmee in de handen wrijven, want De Superboeren waren zondagmiddag duidelijk de bovenliggende partij in Doetinchem.

De thuisploeg leek te zijn geïnspireerd door het immense spandoek, dat voor de aftrap over de gehele lengte van het veld werd uitgerold door fans van De Superboeren. ‘Vecht en domineer, win en revancheer’, zo luidde de aanmoediging. De beladenheid van het duel was voelbaar, al voor de aftrap.

Vuurwerk

Volledig scherm Het vuurwerk dat de Eagles-fans op het veld gooiden. © Pro Shots De heerlijke voetbalambiance sloeg na tien minuten spelen kort om. De toeschouwers op De Vijverberg werden opgeschrikt door een knal, nadat er vanuit het uitvak roodgeel vuurwerk op het veld werd gegooid. Na een kortstondige pauze, waarin de stadionspeaker de meegereisde supporters van Go Ahead Eagles tot de orde riep, werd de wedstrijd hervat.

De Graafschap was heer en meester in de eerste helft en stapelde kans op kans. De grootste waren voor Youssef El Jebli, die oog-in-oog met doelman Sonny Stevens voorlangs schoot, en Mark Diemers, die de bal kiezelhard tegen de lat kegelde.

Langedijk

Maar het was Go Ahead dat verrassend de leiding nam, in de blessuretijd van de eerste helft. Pieter Langedijk kreeg de bal pardoes voor zijn voeten, op de rand van het strafschopgebied, en haalde de trekker succesvol over: 0-1.

Na rust schoten De Superboeren opnieuw uit de startblokken, met kansen voor Daryl van Mieghem en Jordy Tutuarima. Maar doelman Sonny Stevens onderscheidde zich maar weer eens.

Na een uur spelen was hij echter kansloos bij een kopbal van Sjoerd Ars, na een uitstekende vooractie van Tutuarima: 1-1. Daarna kwam het duel wat meer in evenwicht, al bleven de beste kansen voor De Graafschap. Toch was Langedijk nog dicht bij zijn tweede en daarmee de winnende treffer voor Go Ahead. Maar van dichtbij schoot hij de bal nipt voorlangs.

De Deventer ploeg mag zich echter in de handen wrijven met het punt, want De Graafschap was gedurende de hele wedstrijd de betere ploeg.

De Graafschap – Go Ahead Eagles 1-1 (0-1). 45+4. Pieter Langedijk 0-1, 60. Sjoerd Ars 1-1

Scheidsrechter: Nijhuis.

Toeschouwers: 9.311

Gele kaart: Corbin-Ong (GA Eagles)

Opstelling De Graafschap: Bednarek; Abena (72. Van Diermen), Sven Nieuwport (45. Straalman), Lars Nieuwpoort, Driver (56. Klaasen); Diemers, El Jebli, Tutuarima; Van Mieghem, Ars, Serrarens.