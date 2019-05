Go Ahead komt met de schrik vrij in Waalwijk en houdt promotiedroom in leven

LIVEBLOGGo Ahead Eagles houdt na een 0-0 gelijkspel in Waalwijk uitzicht op promotie naar de eredivisie. De Deventer ploeg stond zaterdagavond in de finale van de play-offs een uur lang behoorlijk onder druk tegen RKC, maar hield stand.

Vooral oud-Eagle Darrne Maatsen liet het na Go Ahead pijn te doen. Door de bloedeloze remise heeft de ploeg van trainer John Stegeman dinsdagavond in de Adelaarshorst voldoende aan een minimale zege om na drie jaar weer te promoveren naar het hoogste niveau.

Gesproeid

Gezien de krachtsverhoudingen mag Go Ahead zeker niet mopperen over het resultaat, dat overigens voor beide ploegen niet ongunstig is. Het kunstgrasveld was in tegenstelling tot afgelopen woensdag - in Den Bosch - wél gesproeid, maar Go Ahead had in Waalwijk wederom erg veel moeite met de ondergrond. Spelers hadden ruzie met de bal en combinatievoetbal was niet waarneembaar.

RKC was daarentegen scherp vanaf het begin. De thuisploeg zette Go Ahead al vroeg onder druk en kreeg genoeg kansen om voor de rust op voorsprong te komen. Paul Quasten raakte de lat met een afstandspegel, maar de grootste kans was voor Darren Maatsen, in de 35ste minuut. De oud-Eagle omspeelde doelman Verhulst en had de bal voor het intikken. Doordat zijn inzet te slap was, kon Gino Bosz de bal echter ternauwernood voor de doellijn wegwerken.

Buitenspel

Een minuut later kreeg Maatsen een soortgelijke kans. Hij omspeelde opnieuw Verhulst en scoorde ditmaal wél. De treffer werd echter terecht afgekeurd wegens buitenspel, concludeerde ook VAR Danny Makkelie.

Go Ahead kwan in de eerste helft niet verder dan een schotje van Thomas Verheydt, dat simpel gepakt kon worden door doelman Etienne Vaessen, en een poging van Paco van Moorsel (hoog over).

In de tweede helft nam de Waalwijkse storm wat af. Al kreeg invaller Kevin Vermeulen nog wel twee grote schietkansen om RKC naar de overwinning te schieten, eentje halverwege de tweede helft en de tweede in de slotminuut. Maar Go Ahead hield dus stand, met moeite.

RKC Waalwijk – Go Ahead Eagles 0-0.

Scheidsrechter: Lindhout.

Toeschouwers: 6182.

Gele kaart: -

Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Veldmate, Baas; Stans, Bakx, Van der Venne; Navrátil, Verheydt (68. Langedijk), Van Moorsel.

RKC mocht zich in het seizoen 2013/2014 voor het laatst eredivisionist noemen. Daar kan het in de finales tegen GA Eagles verandering in brengen. De Deventenaren hopen na twee seizoenen afwezigheid ook weer terug te keren op het hoogste niveau.

Aan elkaar gewaagd

Beide ploegen zijn aan elkaar gewaagd. In de twee onderlinge duels eerder dit seizoen wonnen beide ploegen eenmaal. In Waalwijk won Go Ahead Eagles met 1-3 en op Deventerse bodem won RKC met 1-4. Een doelpuntenfestijn lijkt – op basis van deze resultaten – in de maak. Over wie de beste nieuwkomer is voor de eredivisie valt te twisten, maar de kunstgrasdiscussie wordt in ieder geval niet gevoed door een promovendus uit dit duel. Go Ahead speelt al op een echte grasmat en RKC, dat nu op kunstgras speelt, heeft aangekondigd dat volgend jaar ook te doen.