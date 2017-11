Go Ahead komt niet verder dan bloedeloze 0-0 op bewogen dag

Op de dag dat technisch manager Dennis Bekking aan de kant werd geschoven door Hans de Vroome en Edwin Lugt, de nieuwe beleidsbepalers bij Go Ahead Eagles, zorgde de spelersgroep van de Deventer club nog niet bepaald voor een frisse wind op het veld. In een weinig verheffende vertoning bleef de thuisploeg maandagavond in de Adelaarshorst steken op 0-0 tegen laagvlieger Jong FC Utrecht.

De sfeer was gelaten in de Adelaarshorst, die voor iets meer dan de helft gevuld was. Spandoeken, die de afgelopen weken veelvuldig opdoken in zowel de uit- als thuisduels, waren ditmaal achterwege gelaten door de Deventer aanhang. Er waren in de eerste helft ook nog geen kritische noten waarneembaar. In die zin zorgde het nieuws van eerder op de dag voor rust. Maar voor euforie was geen plaats op deze kille maandagavond.

Voor de rust kon je bijna de overvloed aan regendruppels op de grasmat horen neerdalen. Muisstil was het bij tijd en wijle. Een van de ‘hoogtepunten’ was een schot van oud-Eagle Chris David dat het stadion uitvloog. Een cynisch en jolig applausje klonk vanaf de B-side.

De grootste kans voor Go Ahead was voor Givan Werkhoven, die de zieke Leon de Kogel verving in de basisformatie. Nadat Sam Hendriks de bal had terug gekopt, maaide Werkhoven echter jammerlijk over de bal heen in scoringspositie.

Enthousiasme

In de tweede helft ging Go Ahead voortvarender van start, hetgeen direct tot enthousiasme van het publiek leidde. Stefano Beltrame legde na ruim 50 minuten aan voor een schot na een fraaie aanval. De bal scheerde rakelings over de lat. Twee minuten later werd de Italiaanse middenvelder opnieuw gevaarlijk met een schot, na een goede vooractie van Werkhoven. Het dichtst bij de openingstreffer was topscorer Sam Hendriks, die op aangeven van Beltrame de bal tegen de paal schoot na een uur spelen.

Daarna daalde het niveau echter weer tot een zeer bedenkelijk niveau – Jong FC Utrecht kwam zelfs een paar keer gevaarlijk opzetten - en een klein groepje op de Leo Halle-tribune begon zich tegen trainer Leon Vlemmings te keren. Verbaal en met witte zakdoekjes.

'Schaam je kapot'

Gescoord werd er niet in de Adelaarshorst, met het eerste punt in vier wedstrijden als schrale oogst tot gevolg voor Go Ahead. ,,Schaam je kapot”, zo luidde het luidkeelse commentaar van de Deventer aanhang.

Go Ahead Eagles – Jong FC Utrecht 0-0.

Scheidsrechter: Oostrom.

Toeschouwers: 6.118.

Opstelling Go Ahead Eagles: Stevens; Groenbast, Ketting, Schenk, Džepar; Suk, Overgoor (74. Soumaoro), Beltrame, Langedijk (74. Thomas); Hendriks, Werkhoven (82. Maneschijn).